Instalan Puesto de Comando en Campeche por temporada de lluvias y ciclones

Instalan Puesto de Comando en Campeche por temporada de lluvias y ciclones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 21:30:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Campeche, México, 29 de junio de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) instaló un Puesto de Comando en Campeche para coordinar las acciones de prevención y atención durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales, en un esfuerzo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, informó que la instalación de estos centros forma parte de una estrategia nacional instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual contempla su operación en los 17 estados costeros del país, además del reforzamiento de acciones en la región centro para mejorar la respuesta ante posibles emergencias.

Durante la sesión de trabajo se presentó el análisis de riesgos hidrometeorológicos de Campeche, documento que servirá para orientar las medidas preventivas y la actuación de las autoridades estatales y municipales. Asimismo, se informó que las sesiones de evaluación serán difundidas a través de los canales institucionales.

En representación de la gobernadora Layda Sansores, el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, señaló que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno busca fortalecer la protección de la población ante fenómenos hidrometeorológicos.

Asimismo, en la reunión participaron dependencias federales, autoridades estatales y representantes de los 13 municipios de la entidad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a 4 ex funcionarios del ISSSTE por firma ilegal de contratos
En Jacona, Michoacán fallece hombre tras amputarse un pie
SCJN niega amparo a "Fofo" Márquez; seguirá en prisión
Cae en Jalisco “El Tondiro”, presunto implicado en ataque que dejó cinco policías muertos en Nahuatzen, Michoacán
Más información de la categoria
Trump rechazará renovar el T-MEC; aumenta incertidumbre comercial
Cae en Jalisco “El Tondiro”, presunto implicado en ataque que dejó cinco policías muertos en Nahuatzen, Michoacán
Michoacán, segundo lugar nacional en homicidio de mujeres en 2026; suman 54 víctimas mortales…
Corcholatas de Alfonso se quedan sin posibilidad de competir a la alcaldía del 2027
Comentarios