Instalan Puesto de Comando en Campeche por temporada de lluvias y ciclones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 21:30:56

Campeche, México, 29 de junio de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) instaló un Puesto de Comando en Campeche para coordinar las acciones de prevención y atención durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales, en un esfuerzo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, informó que la instalación de estos centros forma parte de una estrategia nacional instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual contempla su operación en los 17 estados costeros del país, además del reforzamiento de acciones en la región centro para mejorar la respuesta ante posibles emergencias.

Durante la sesión de trabajo se presentó el análisis de riesgos hidrometeorológicos de Campeche, documento que servirá para orientar las medidas preventivas y la actuación de las autoridades estatales y municipales. Asimismo, se informó que las sesiones de evaluación serán difundidas a través de los canales institucionales.

En representación de la gobernadora Layda Sansores, el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, señaló que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno busca fortalecer la protección de la población ante fenómenos hidrometeorológicos.

Asimismo, en la reunión participaron dependencias federales, autoridades estatales y representantes de los 13 municipios de la entidad.