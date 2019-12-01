Instalan en Baja California Sur Puesto de Comando para fortalecer respuesta ante lluvias y ciclones

La Paz, Baja California Sur, a 7 de julio de 2026.- Como parte de las acciones preventivas frente a la temporada de lluvias y ciclones tropicales, autoridades federales y estatales instalaron este martes en Baja California Sur un Puesto de Comando que fortalecerá la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender posibles emergencias hidrometeorológicas.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, y el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío encabezaron la instalación del undécimo de los 17 puestos que se implementarán en los estados costeros del país, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta y, posteriormente, extender este esquema al resto del territorio nacional.

La funcionaria también resaltó la importancia de transmitir públicamente estas reuniones, al considerar que permiten informar con claridad a la población sobre los riesgos existentes y las medidas de prevención que deben seguir.

Asimismo, presentó el documento Análisis y Evaluación de Riesgos Hidrometeorológicos del Estado de Baja California Sur, en el que se identifican las principales zonas vulnerables de la entidad, e hizo un llamado a los gobiernos municipales para mantener una comunicación constante con la ciudadanía sobre los riesgos específicos y las acciones de autoprotección, que pueden ir desde permanecer en casa hasta evacuar hacia refugios temporales cuando sea necesario.

Como parte de las estrategias preventivas, exhortó a las autoridades locales a reforzar el monitoreo permanente de ríos, arroyos, lagunas y presas, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a fin de detectar oportunamente incrementos en los niveles de agua y realizar evacuaciones preventivas si la situación lo requiere.

Por su parte, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío agradeció el respaldo del Gobierno de México y reiteró el compromiso de su administración para mantener en operación el Puesto de Comando durante toda la temporada de lluvias. Además, reconoció la labor del Sistema DIF Estatal, dependencias estatales, cuerpos de Protección Civil y de la ciudadanía que participa en la atención de emergencias.

Al concluir la reunión, las autoridades formalizaron la entrega de los protocolos del Programa Especial para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, los cuales regirán las acciones en los cinco municipios de Baja California Sur, donde también quedó instalada la totalidad de los Consejos Municipales de Protección Civil.

En el encuentro participaron representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, SICT, SEP, Secretaría de Salud, Conagua, CFE, así como integrantes del gabinete estatal y autoridades municipales.