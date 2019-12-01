Inicia entrega de tarjetas Felipe Carrillo Puerto para estudiantes del Tecnológico de Mérida, Yucatán

Mérida, Yucatán, a 22 de noviembre de 2025.- El Gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la distribución de las tarjetas Felipe Carrillo Puerto a estudiantes del Instituto Tecnológico de Mérida, como parte de la iniciativa Juventudes Renacimiento.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó esta mañana el inicio de la entrega de las tarjetas Felipe Carrillo Puerto a estudiantes del Instituto Tecnológico de Mérida (ITM), como parte de la iniciativa Juventudes Renacimiento.

Con este programa, el Gobierno del Estado otorga becas a jóvenes de instituciones públicas de educación superior para que puedan iniciar, continuar y concluir con éxito su formación académica.

Durante el evento realizado en la Unidad Deportiva Villa Palmira, el Gobernador expresó su entusiasmo al encabezar la entrega de estos apoyos económicos, que forman parte del beneficio destinado a más de 9,100 estudiantes de educación superior pública en todo Yucatán, quienes recibirán un apoyo de tres mil pesos bimestrales a partir de este año.

En compañía del director del ITM, Heriberto Herrera Colocia, el Gobernador destacó que este respaldo económico se entrega a estudiantes de educación superior que no califican para apoyos similares del Gobierno federal y como parte de los compromisos hechos con la ciudadanía para combatir la desigualdad e impulsar la justicia social, así como la preparación de las y los jóvenes yucatecos.

"Tienen un Gobierno que apuesta por ustedes. Yucatán cree en ustedes y desde el Tecnológico de Mérida, que me formó, quiero decirles a todos ustedes que vamos a seguir trabajando por ustedes y por su escuela. Pronto vamos a empezar obras importantes en el Tecnológico. Vamos a hacer un megadomo en la parte de la Plaza Cívica, en la calle 60, y ya nos sentamos con su director a hacer un proyecto de obra para que, año con año, desde el Gobierno del Estado asignemos por lo menos 10 millones de pesos anuales para que cada día el Tec de Mérida quede lo mejor posible", informó.

En este sentido, el Gobernador hizo un recuento de las dificultades que tuvo que atravesar cuando fue estudiante, por lo que esta iniciativa —dijo— tiene el objetivo de que las y los jóvenes puedan dedicarse de tiempo completo a prepararse y obtener más conocimientos para que, cuando egresen, aprovechen las oportunidades de empleo que se están creando con el proyecto Renacimiento Maya, que incluye obras como la modernización del Puerto de Altura de Progreso, el Tren Maya de carga que irá de Umán a Progreso, el Anillo Metropolitano y los Parques Industriales del Bienestar, entre otras.

Por ello, agradeció a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el apoyo incondicional hacia Yucatán y su gente con más de 40 mil millones de pesos para tales obras, y reconoció el esfuerzo que las madres y padres de familia hacen para sacar adelante a sus hijos, a quienes les aseguró que no están solos, ya que este apoyo también ayuda a aliviar la carga que ellos llevan, al apoyar para que sus hijas e hijos puedan acceder a una buena educación y, con ello, cumplan sus metas y sueños.

De igual manera, el Gobernador invitó a las y los estudiantes a seguir con su preparación académica para acceder a mejores oportunidades en la vida y recordó que su gobierno también impulsa la estrategia Aliados por la Vida para apoyar a las juventudes a mantenerse alejadas y salir de adicciones como la drogadicción y el alcoholismo, además de combatir las altas tasas de suicidio que existen en la entidad.

Por su parte, la titular de la Secretaría del Bienestar, Fátima Perera Salazar, informó que en la administración que encabeza el Gobernador Joaquín Díaz Mena la convicción irrenunciable es alcanzar el bienestar para todas y todos, porque es prioridad que las juventudes tengan las mismas oportunidades para construir un futuro. "Porque ustedes son el corazón mismo de esta política pública que nace desde el territorio, de las aulas, pero sobre todo nace de los sueños de quienes son el presente de nuestro estado", expuso.

En su turno, la estudiante de Ingeniería Bioquímica del ITM y beneficiaria de este programa, Yuretzy May Bacab, originaria del municipio de Tekantó, comentó que este apoyo otorga a las y los estudiantes un nuevo impulso y una nueva oportunidad de crecer, sin las preocupaciones que a veces frenan sus sueños.

"Queremos agradecerle, Gobernador, por ser sensible ante las necesidades de la juventud. Esta beca no sólo nos ayudará, sino que también representa un gran apoyo para nuestras familias; es un alivio económico que se traduce en la tranquilidad de nuestros hogares, que nos permite estudiar con la cabeza despejada y el corazón lleno de gratitud", concluyó.

Participaron en este evento el alumno y beneficiario Pedro Damián Cabrera Canché, estudiante de Ingeniería Mecánica; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Mario Alejandro Cuevas Mena; los vicepresidentes de la Mesa Directiva del Senado, Verónica Camino Farjat y Jorge Carlos Ramírez Marín; el secretario de las Juventudes, Alan Padrón Albornoz; el secretario de Educación, Juan Balam Várguez; el diputado federal, Óscar Brito Zapata; el diputado local, Daniel Enrique González Quintal; la subsecretaria de Bienestar Social, Adela Escamilla Acevedo, y el director general del Instituto del Deporte del Estado, Armín Lizama Córdova.