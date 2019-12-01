Inhabilitan a juez federal que amparó a ex gobernador de Tamaulipas

Ciudad de México, a 13 de febrero 2026.- La omisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) inhabilitó por un año al juez federal Fernando “A”, al determinar que incurrió en “faltas graves” que "afectaron la administración de justicia”, en el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Según el organismo autónomo, el togado metió resoluciones que favorecieron al ex mandatario estatal, por lo que logró evitar su detención.

Asimismo, en su resolución, señaló que resolvió la queja que “sustentó el procedimiento de responsabilidad” y que fue presentada por un diputado federal en abril de 2024 por actos y omisiones que afectaron la administración de justicia”.

Además, Rufino H. León Tovar, presidente de la TDJ señaló que “no se sancionó el criterio jurisdiccional del juzgador, sino la emisión de resoluciones en contravención del texto de la ley e ignorar constancias de los autos de carácter esencial”.

Por lo anterior, la resolución contempla la inhabilitación por un año de un juez federal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, al acreditarse irregularidades graves en el ejercicio de la función jurisdiccional.

De acuerdo con la información proporcionada, el juzgador desacató la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al otorgar “una suspensión provisional y posteriormente la definitiva, para que la persona quejosa no fuese separada del cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del mismo estado y además para que se paralizara la resolución de cualquier procedimiento administrativo en su contra”.

En un segundo caso, el ahora sancionado, “concedió la suspensión al mismo quejoso en contra de la orden de aprehensión reclamada y para el efecto de que no le fueran suspendidos sus derechos político electorales y que no se le considerara como prófugo de la justicia”.