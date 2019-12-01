Informa Claudia Sheinbaum que no habrá Mañanera del Pueblo mañana por su Primer Informe de Gobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 21:35:10

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que este lunes no se realizará la "Mañanera del Pueblo".

Fue a través de redes sociales que la mandataria mexicana, informó que debido a su Primer Informe de Gobierno, no habrá su conferencia de prensa de costumbre.

"Mañana lunes 1° de septiembre, presentamos el Primer Informe de Gobierno; no habrá Mañanera del Pueblo", indicó a través de una publicación.

Su informe de actividades, se llevará a cabo a las 11:00 horas desde Palacio Nacional y será transmitido a través de todas las redes sociales del Gobierno de México.