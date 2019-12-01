Informa Claudia Sheinbaum que no habrá Mañanera del Pueblo mañana por su Primer Informe de Gobierno

Informa Claudia Sheinbaum que no habrá Mañanera del Pueblo mañana por su Primer Informe de Gobierno
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 21:35:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que este lunes no se realizará la "Mañanera del Pueblo".

Fue a través de redes sociales que la mandataria mexicana, informó que debido a su Primer Informe de Gobierno, no habrá su conferencia de prensa de costumbre.

"Mañana lunes 1° de septiembre, presentamos el Primer Informe de Gobierno; no habrá Mañanera del Pueblo", indicó a través de una publicación.

Su informe de actividades, se llevará a cabo a las 11:00 horas desde Palacio Nacional y será transmitido a través de todas las redes sociales del Gobierno de México.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a un hombre en fraccionamiento Camponubes de Morelia, Michoacán; resultó herido
Aprehenden en Morelia, Michoacán a presunto responsable de homicidio
Ultiman a tres personas en las inmediaciones de una marisquería en Tlalnepantla, Estado de México
En Parácuaro, Michoacán: Adolescente resulta herido al dispararse por accidente
Más información de la categoria
Capos de Michoacán enfrentan cadena perpetua en EEUU: Trump ofrece 485 millones de pesos; en México solo 100 mil
Ultiman a tres personas en las inmediaciones de una marisquería en Tlalnepantla, Estado de México
Bloqueo en la carretera Apatzingán - Tepalcatepec moviliza a las autoridades de Michoacán 
Se registra ataque armado en la inmediaciones de supermercado en Morelia, Michoacán, hay un herido y dos detenidos
Comentarios