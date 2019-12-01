INE apuesta por 10 millones de credenciales digitales

INE apuesta por 10 millones de credenciales digitales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 07:21:36
Ciudad de México, a 29 de septiembre 2025.- El Instituto Nacional Electoral (INE), inició una Estrategia de Transformación Digital con la busca expedir 10 millones de credenciales, a fin de reducir en al menos 20 por ciento los tiempos en los módulos.

La idea plantea culminar la entrega de las identificaciones para el 2027, con el objetivo de ofrecer servicios registrales modernos, accesibles y seguros y al mismo tiempo reforzar la protección de los datos personales y la confianza ciudadana en los procesos electorales.

Entre otras metas se destacan fortalecer la atención al ciudadano, modernizar la identificación física y digital, e impulsar la innovación tecnológica para facilitar el voto y la participación desde cualquier parte del mundo.

En ese sentido, el órgano electoral desplegará proyectos de alto impacto como la credencial digital, un nuevo sistema de citas, prerregistro en línea, auto-georreferencia de domicilios, mejoras en ciberseguridad, arquitectura tecnológica interoperable e incluso el análisis de iniciativas de voto electrónico.

