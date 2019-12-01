Inauguran Reunión Nacional de Protección Civil de Incendios Forestales 2026 en Baja California

Ciudad de México, 9 de febrero del 2026.- La coordinadora nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Laura Velázquez Alzúa, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, inauguraron la Reunión Nacional de Protección Civil de Incendios Forestales 2026, considerada el encuentro de coordinación más importante del año en la materia.

El evento reúne a autoridades federales, estatales y municipales con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y operativas frente a los incendios forestales que afectan al territorio nacional y ponen en riesgo la biodiversidad del país.

Durante su intervención, la gobernadora Marina del Pilar subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional como eje central para la prevención y el combate de los incendios forestales, y reconoció el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la consolidación de una política nacional de protección civil basada en la corresponsabilidad, la anticipación de riesgos y el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, refrendó el respaldo de su administración al poner a disposición recursos materiales, humanos y técnicos para fortalecer las acciones de protección civil en la entidad, y destacó que la protección de la vida y de los recursos naturales requiere unidad y visión de largo plazo.

Por su parte, Laura Velázquez Alzúa informó que el eje central de esta reunión, que se desarrolla del 9 al 11 de febrero, es la capacitación de más de mil 500 elementos del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

Brigadistas y personal operativo de las 32 entidades federativas actualizarán sus conocimientos en técnicas de combate directo, manejo preventivo de combustibles y protocolos de respuesta inmediata.

La titular de la CNPC advirtió que los incendios forestales representan un desafío creciente para la gestión integral del riesgo, ya que su comportamiento está vinculado a factores climáticos, ambientales y sociales. Detalló que datos oficiales indican que el 95 por ciento de los incendios forestales registrados entre 2021 y 2025 fueron provocados por acciones humanas, lo que obliga a reforzar la prevención social y la regulación de actividades agropecuarias.

Para la temporada 2026, explicó, los tres órdenes de gobierno aplican un modelo de corresponsabilidad que incluye calendarios obligatorios de quemas agrícolas con permisos gratuitos, así como el manejo preventivo de combustibles mediante quemas prescritas y apertura de brechas cortafuego, priorizando áreas naturales protegidas.

La estrategia nacional contempla además un sistema de detección temprana con tecnología satelital y alertas automáticas, con el objetivo de realizar el primer ataque al fuego en menos de dos horas tras su detección. También se estableció como obligación la actualización de mapas de riesgo municipales para optimizar rutas de acceso y puntos de abastecimiento de agua.

Velázquez Alzúa reconoció el trabajo de las instituciones que integran la fuerza operativa, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional del Agua, así como de brigadas estatales y comunitarias.

En el marco del encuentro, se realizó un acto de reconocimiento a los combatientes del fuego, cuya labor ha sido fundamental para la mitigación de riesgos y la protección de vidas durante la presente temporada.