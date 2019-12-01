Inauguran obras del sector turismo en la región noroeste del estado de Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 18:46:41

Chihuahua, Chihuahua, 13 de diciembre de 2025 .- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo entregó diversas obras en beneficio del sector turístico de la región noroeste del estado, en el marco de la gira realizada por funcionarios de la dependencia.

En la comunidad de Juan Mata Ortiz, municipio de Casas Grandes, se intervinieron cerca de 7 mil metros cuadrados de superficie de fachadas con una inversión de 500 mil pesos.

Esta acción forma parte del programa “Rutas Mágicas de Color”, que realza la imagen urbana de las poblaciones, fortalece la identidad cultural, y ofrecer a turistas y habitantes un entorno atractivo y armónico.

Esta estrategia de embellecimiento del espacio público, impulsa la actividad económica y fomenta el turismo sostenible en la región.

El corte de listón de los trabajos fue encabezado por el subsecretario de Turismo, Orlando Barraza Chávez y por el presidente municipal de Casas Grandes, Roberto Lucero Galaz.

Además iniciaron los trabajos de construcción de la Plaza Esferas del Tiempo de Casas Grandes, proyecto que contempla andadores, áreas verdes, explanadas, escenario central y un espejo de agua.

La obra se efectuará con una inversión estatal de 3.5 millones de pesos, infraestructura contribuirá a consolidar a este Pueblo Mágico como referente turístico y patrimonial del noroeste del estado.

Como parte de la gira, se tomó la protesta del nuevo presidente de la Cadena Productiva del Pueblo Mágico de Casas Grandes, Jaime Armendáriz Pérez.

La ceremonia contó con la presencia de la presidente saliente, Diana Acosta Ramírez, además de representantes del sector turístico, autoridades estatales y municipales.