Inaugura Salomón Jara Centro de Control y Comando C2 en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca

Inaugura Salomón Jara Centro de Control y Comando C2 en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 16:46:49
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Asunción Ixtaltepec, Oax., 11 de octubre de 2026.- El Gobernador del Estado Salomón Jara Cruz, puso en marcha el Centro de Control y Comando (C2) de Asunción Ixtaltepec, una herramienta tecnológica que permitirá reforzar las labores de vigilancia y mejorar la coordinación para atender incidentes de seguridad en este municipio del Istmo de Tehuantepec.

Durante la inauguración, el mandatario estatal informó que este centro cuenta con 40 cámaras de videovigilancia, de las cuales 30 son convencionales y 10 cuentan con tecnología PTZ, que permite realizar movimientos de giro, inclinación y acercamiento para ampliar la vigilancia en distintos puntos.

El C2 estará conectado al Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5), con el propósito de mantener una comunicación permanente y facilitar la atención oportuna ante situaciones que pongan en riesgo a la población.

El mandatario estatal destacó que la seguridad de las familias oaxaqueñas es una prioridad, por lo que su administración continuará impulsando acciones y herramientas tecnológicas que contribuyan a la prevención del delito y a la construcción de entornos de paz.

Asimismo anunció que se prevé ampliar la infraestructura de videovigilancia durante el próximo año, así como incorporar botones de auxilio para facilitar la solicitud de apoyo ante una emergencia.

Con estas acciones, el Gobierno de la Primavera Oaxaqueña refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades municipales para atender las necesidades de la población y avanzar en la construcción de comunidades más seguras.

 

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