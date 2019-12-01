Inaugura Claudia Sheinbaum un nuevo plantel de Bachillerato Tecnológico en León, Guanajuato

León, Guanajuato, a 20 de febrero de 2026.- En León, Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró un nuevo plantel de Bachillerato Tecnológico, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación media superior para más de mil estudiantes, como parte del modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

“Hoy lo que les puedo decir es que tienen una Presidenta que está con las y los jóvenes de México y que lo que queremos es que vayan a la escuela, que aprendan en la escuela, ¿Dónde tienen que estar los jóvenes?, pues hay que construir más escuelas, que les guste la educación y a todos aquellos que por alguna razón dejan la escuela, hay que irlos a buscar a su casa para que regresen a la escuela. De esa manera, se va a hacer realidad que la educación sea un derecho para todas y todos los jóvenes de nuestro país”, afirmó.

La mandataria destacó la colaboración entre el Gobierno de México, que aportó la infraestructura, y el Gobierno de Guanajuato, que donó un terreno de 30 mil metros cuadrados para el CBTIS No. 292.

Señaló que su administración ha generado más de 50 mil nuevos espacios en Educación Media Superior mediante la construcción, ampliación y reconversión de planteles, con la meta de superar los 150 mil lugares en 2026.

También reiteró su postura contra los exámenes de admisión en este nivel y adelantó que se revisan los planes de estudio para reducir materias. Informó que quienes ya cuentan con la Beca Universal Benito Juárez recibirán su pago a finales de febrero, y quienes aún no la tienen pueden registrarse en los próximos meses.

El nuevo plantel, con una inversión total de 65 millones de pesos, tiene capacidad para 540 alumnos por turno y cuenta con cinco edificios, 12 aulas, laboratorios, áreas deportivas y espacios verdes. Autoridades educativas y estatales destacaron el esfuerzo conjunto para ampliar la cobertura y convocaron a las y los estudiantes a concluir sus estudios.

Finalmente, un alumno beneficiado agradeció la apertura de esta escuela cercana a su hogar y expresó su confianza en que será un espacio de oportunidades para las futuras generaciones en León.