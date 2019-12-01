Inaugura Clara Brugada el Centro de Voluntarios de la FIFA para el Mundial 2026

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2025.- La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró el Centro de Voluntarios de la FIFA para el Mundial 2026.

Dicho lugar, se encuentra las instalaciones deportivas del Tecnológico de Monterrey, en la avenida México-Xochimilco, en la alcaldía de Tlalpan, y será durante un año el espacio de capacitación, inscripción y organización para las 6 mil personas que participarán en el programa.

"Este centro nos va a ayudar mucho a que el Mundial pueda ser parte de este momento tan importante y que vamos a vivirlo en alianza con las universidades, con el Tec de Monterrey en una gran alianza con la sociedad", expresó la mandataria capitalina.

"Tenemos al mejor lugar del mundo para que los voluntarios puedan desarrollar su trabajo. Decimos que la Ciudad de México es tricampeona en organizar el Mundial en tres ocasiones. Este es muy importante y estamos desarrollando un conjunto de obras para recibirlo", apuntó Brugada al destacar los trabajos que realizan en la entidad para modernizar las vías de comunicación, así como los espacios deportivos.

Aproximadamente se registraron más de 60 mil personas para ser parte del programa de Voluntarios de la FIFA para la Ciudad de México en el Mundial 2026, pero solamente serán seleccionados alrededor de 6 mil.

Los elegidos tendrán que pasar un serie de filtros impuestos por la FIFA y entre las actividades que realizarán es ser el primer contacto con los visitantes que arriben a la Ciudad de México, por lo que pueden laborar como traductores, guías e incluso personal de apoyo para las selecciones.