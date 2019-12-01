Inaugura CECA el 36 Congreso Nacional Simultáneo de Al-Anon y Alateen

Querétaro, Qro., 18 de octubre de 2026.- El comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro, Sebastián Granados Ponce, inauguró el 36º Congreso Nacional Simultáneo de Al-Anon y Alateen, que se lleva a cabo los días 17 y 18 de octubre en todo el país, con el propósito de compartir un mensaje de esperanza y recuperación con las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar o amigo.

Durante su mensaje, Granados Ponce destacó el valor de que familias de distintos puntos de México compartan experiencias y esperanza bajo un mismo propósito. Señaló que, por mucho tiempo, se consideró que el alcoholismo afectaba solo a quien lo padecía; sin embargo, esta enfermedad también tiene repercusiones en la pareja, los padres, los hijos y las amistades. Asimismo, reconoció que la recuperación de quienes conviven con esta situación es valiosa por sí misma, sin depender de las decisiones de su ser querido.

El comisionado reconoció la labor que Al-Anon ha sostenido durante más de cinco décadas, a través de grupos de apoyo que ofrecen escucha, acompañamiento y comprensión a quienes viven esta problemática. Indicó que, si bien las instituciones de salud tienen la responsabilidad de prevenir, capacitar y brindar atención, el apoyo entre personas que han atravesado experiencias similares constituye una herramienta de gran valor ante las adicciones.

También expresó su respeto por la autonomía, el anonimato y las tradiciones de esta hermandad, y reiteró la importancia de dar a conocer su labor para que las familias que requieran apoyo sepan que existen opciones disponibles, tanto en las instituciones como en los grupos de Al-Anon.

El congreso tiene entre sus objetivos fortalecer la unidad nacional de sus integrantes, mediante el intercambio de experiencias, fortaleza y esperanza, así como difundir la alternativa de Alateen, dirigida a adolescentes que conviven con el alcoholismo en el hogar y que pueden encontrar en estos grupos un espacio de apoyo y comprensión.

En Querétaro, las actividades se realizan en el Centro Gerontológico Plan Vida, con la participación de representantes de la Central Mexicana de Servicios Generales de los Grupos Familiares Al-Anon, A.C., así como de familias que se reunieron para compartir sus experiencias y fortalecer los lazos de apoyo mutuo.