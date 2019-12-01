Inaugura Bedolla oficialmente Teleférico de Uruapan

Uruapan, Michoacán, a 18 de abril del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio por inaugurado el teleférico de Uruapan, en su tipo en la región del país, además de ser el primer teleférico de Michoacán; recalcó que su puesta en marcha no es solo representa la modernización del transporte público, sino el cambio para miles de familias, la conexión de personas, un aporte a eliminar la desigualdad.

En el marco del acto inaugural, el mandatario estatal destacó que Uruapan es un orgullo de México, ciudad que no se detiene y que anualmente exporta más de cuatro mil millones de dólares de la agroindustria, ciudad que representa el desarrollo de cerca de la mitad del estado.

Por ello, reprochó que la Perla del Cupatitzio durante años haya vivido en el abandono, lo que derivó en un crecimiento exponencial de la ciudad, por ello, su administración se ha concentrado en desarrollar obras de gran calado, para darle el impulso que traiga el desarrollo, como fue con esta obra construida 100 por ciento con recursos estatales, a pesar de las críticas que generó desde las clases altas.

La Cuarta Transformación ve a la movilidad como un derecho clave que permite tener una calidad de vida más digna, recalcó Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la CDMX, quien celebró este proyecto pues hace que la población se ponga en el centro de lo que se debe trabajar por beneficiar, es decir, la población más vulnerable.

La Jefa de Gobierno apuntó que el cablebus en CDMX fue uno de los proyectos insignia de su antecesora, la ahora Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y que ahora es replicado en otras entidades federativas, sin embargo, este es el primer teleférico que no se encuentra en una ciudad capital, dijo.

Con este proyecto es una realidad que “por el bien de todos, primero los pobres”, pero también, que a las personas que están en una situación de marginación se les deben brindar servicios de calidad pues lo que no se acerca no existe y la movilidad con sistemas de transporte público modernos la garantiza.

Finalmente subrayó que un Teleférico requiere inversión, planeación, proyecto técnico y demás trabajos que valen la pena porque representa el legado del trabajo del gobierno de Bedolla.