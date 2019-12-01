INAH recupera piezas de culturas prehispánicas en obras del Tren México-Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 08:38:43

Ciudad de México, a 14 de octubre 2026.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó sobre la recuperación de diversos materiales cerámicos de distintas filiaciones culturales, temporalidades y técnicas, durante su labor de salvamento arqueológico en las obras del Tren México-Querétaro.

Según los especialistas, las piezas recuperadas demuestran la continuidad ocupacional en la región, la cual no sólo tuvo presencia teotihuacana, tolteca y mexica.

En ese sentido, mencionaron que, hasta el momento han identificado piezas con vínculos con sociedades del Valle de México, de la Huasteca, la Costa del Golfo, el Bajío guanajuatense, Oaxaca, Querétaro e Hidalgo.

La dependencia federal resaltó el hallazgo de cerámica teotihuacana tanto en Ignacio Zaragoza y El Venado, en Hidalgo, así como cerámica proveniente de los valles centrales de Oaxaca.

Por último se dio a conocer que los arqueólogos elaboran un catálogo de salvamento para el resguardo del material.