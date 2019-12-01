INAH recupera piezas de culturas prehispánicas en obras del Tren México-Querétaro

INAH recupera piezas de culturas prehispánicas en obras del Tren México-Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 08:38:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 14 de octubre 2026.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó sobre la recuperación de diversos materiales cerámicos de distintas filiaciones culturales, temporalidades y técnicas, durante su labor de salvamento arqueológico en las obras del Tren México-Querétaro.

Según los especialistas, las piezas recuperadas demuestran  la continuidad ocupacional en la región, la cual no sólo tuvo presencia teotihuacana, tolteca y mexica.

En ese sentido, mencionaron que, hasta el momento han identificado piezas con vínculos con sociedades del Valle de México, de la Huasteca, la Costa del Golfo, el Bajío guanajuatense, Oaxaca, Querétaro e Hidalgo.

La dependencia federal resaltó el hallazgo de cerámica teotihuacana tanto en Ignacio Zaragoza y El Venado, en Hidalgo, así como cerámica proveniente de los valles centrales de Oaxaca.

Por último se dio a conocer que los arqueólogos elaboran un catálogo de salvamento para el resguardo del material.

Más información de la categoria
Muere adulto mayor tras ser atropellado en Jacona, Michoacán 
Choque de grupos armados sacude comunidades de Apatzingán, Michoacán; reportan un muerto y dos lesionadas
Detiene la Policía Morelia a sujeto en un auto robado
Muere hombre en accidente en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Choque de grupos armados sacude comunidades de Apatzingán, Michoacán; reportan un muerto y dos lesionadas
Cae "El Cromo", señalado como líder criminal y presunto homicida de una niña de 4 años
Peligro en la Costa de Michoacán: Enorme socavón amenaza a automovilistas en la carretera federal 200
Claudia Sheinbaum niega consumo de estupefacientes durante transmisión en vivo en Instagram