IMSS investiga a dos médicas internas por burlarse de un paciente en Irapuato, Guanajuato

Irapuato, Guanajuato, 25 de octubre de 2025.- Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Irapuato iniciaron una investigación luego de que circulara en redes sociales un video donde dos médicas internas se burlan de un paciente dentro de una de las áreas del hospital.

De acuerdo con medios locales, el video habría sido publicado por una de las propias involucradas y, aunque posteriormente fue eliminado, usuarios de redes sociales lograron descargarlo y lo difundieron, exigiendo sanciones para las responsables. En las imágenes se observa a las jóvenes riendo y haciendo comentarios inapropiados sobre la condición de un paciente en situación vulnerable.

La delegación del IMSS en Guanajuato confirmó que ya se realizan las indagatorias correspondientes para determinar la responsabilidad de las personas que aparecen en la grabación y aplicar, en su caso, las sanciones administrativas que correspondan conforme a la normatividad interna.

Hasta el momento, la institución no ha revelado la identidad de las médicas ni su situación laboral, mientras que usuarios y derechohabientes calificaron el hecho como una grave falta de ética profesional y respeto hacia los pacientes.

Las autoridades del IMSS reiteraron su compromiso de mantener un trato digno hacia los usuarios y señalaron que no se tolerarán conductas que vulneren los derechos de las personas atendidas en sus unidades médicas.