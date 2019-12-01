Imputan a 12 productores de Guanajuato por “ataques vías federales”, tras bloqueos durante manifestación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 09:21:34

Guanajuato, Guanajuato, a 10 de noviembre 2025.- La Fiscalía General de la República en su sede en Guanajuato (FGR) notificó por presunta imputación relacionada con el delito de “ataques a las vías federales”, a 12 productores agrícolas, tras los bloqueos carreteros que llevaron a cabo la semana pasada en distintos puntos de la entidad.

Lo anterior lo dio a conocer Víctor Hugo Jiménez Fonseca, representante de agricultores del municipio de Pénjamo, quien comentó que él y otros 11 campesinos recibieron citatorios para presentarse ante el Ministerio Público federal en calidad de imputados.

En rueda de prensa, el representante agrícola municipal consideró que el citatorio de la instancia federal es una “medida represiva”.

“Sí de hecho, a tu servidor llegó uno de esos legajos de citatorios. Somos 12. Pero al parecer la imputación es por ataques a las vías federales. Nada más eso le pudieron informar a nuestro representante el viernes. Pues claramente yo creo que sí es una medida represiva, pero pues tenemos una audiencia mañana a la una a ver qué se desprende de ahí”, declaró Jiménez Fonseca.

No obstante, el representante comentó que los señalados se presentarán en las instalaciones de la FGR en Irapuato, acompañados de su representante legal, con el fin de atender el llamado de la autoridad.

Por otra parte, aseguró que la protesta que realizaron fue pacífica y sin causar daños.