Impulsan en la FGE Michoacán, acciones para la atención integral de personas mayores

Impulsan en la FGE Michoacán, acciones para la atención integral de personas mayores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 16:09:01
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Morelia, Michoacán, 10 de abril de 2026.- Con el objetivo de dar continuidad a los acuerdos previamente establecidos y fortalecer las acciones en favor de los adultos mayores, el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, impulsó la séptima reunión de trabajo en materia de atención a este sector poblacional.

Sobre el particular se informó que el encuentro fue encabezado por la Vicefiscal de Derechos Humanos, Margarita Cano Villalón, quien destacó que esta iniciativa tiene como propósito coordinar esfuerzos, consolidar la colaboración interinstitucional y diseñar estrategias integrales que garanticen la protección, atención y acceso a la justicia de las personas mayores, promoviendo su bienestar, seguridad y el pleno respeto de sus derechos humanos en la entidad.

Por su parte, la Fiscal de Violencia Familiar, de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, Lorena Bedolla Ponce; y el Fiscal de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Gerardo Andrés Herrera Pérez, coincidieron en la importancia de mantener una estrecha coordinación entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, a fin de brindar atención oportuna a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, mediante mecanismos eficaces de prevención, acompañamiento y atención integral.

En esta reunión participó personal de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos de la FGE; la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; el Hospital Psiquiátrico de Morelia; IMSS-Bienestar; el Sistema DIF Municipal Morelia; así como la organización civil Ángel de Corazón A.C., además del Asilo Cristo Abandonado, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán y la Junta de Asistencia Privada.

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