Implantará PoEs operativo por el partido de Gallos Blancos vs Cruz Azul

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 19:01:01

Querétaro, Qro., 20 de abril de 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado de Querétaro (SSC), Iván Elías Pérez Hernández, informó que se tiene listo el operativo que se implementará mañana martes 21 de abril, para el encuentro de Gallos Blancos vs Cruz Azul que se disputa a las 19:00 horas en el Estadio Corregidora.

Detalló que este operativo contempla filtros de revisión en accesos carreteros y límites estatales para prevenir riesgos desde el ingreso a la entidad; presencia policial y recorridos preventivos en vialidades y colonias aledañas; así como supervisión en la periferia del inmueble para garantizar un acceso ordenado de la afición.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará a través de la Policía Estatal un operativo especial, estructurado con seis anillos de seguridad para el encuentro entre Querétaro y Cruz Azul en el estadio Corregidora, esto será este martes con el propósito de garantizar un entorno seguro para las familias”, dijo.

Explicó que el despliegue se llevará a cabo en coordinación interinstitucional, fortaleciendo la capacidad operativa para que la jornada transcurra en un ambiente de paz y concluya con saldo blanco.

De igual manera, exhortó a la afición a acatar las medidas de seguridad establecidas a fin de mantener un entorno de tranquilidad, orden y sana convivencia.

“Se convoca la afición, atender las medidas de seguridad para que el evento transcurra en un entorno familiar y con tranquilidad”.