IMPA Lanza la Campaña "Mantas de Amor para Patitas Frías" busca Proteger a Lomitos del Invierno

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 14:16:39

Morelia, Michoacán, a 20 de diciembre del 2025—El Instituto Moreliano de Protección Animal anunció el inicio de la campaña de recaudación "Mantas de Amor para Patitas Frías".

La directora del IMPA, Minerva Bautista Gómez, detalló que la iniciativa busca cubrir la necesidad de cobijas y platos resistentes para los más de 130 perros y gatos que atiende la institución.

"Es precisamente que ahorita podamos contribuir a que este invierno no sea tan duro para nuestros perritos. Finalmente, aunque tienen casitas o tienen espacios cerrados, de todas formas, pues el frío es una zona realmente que como no hay muchas construcciones cerca, realmente en la noche, en la madrugada es muy frío y se necesita cobijas", comentó en entrevista la funcionaria municipal.

Bautista Gómez señaló que las cobijas existentes están muy mermadas, ya que en ocasiones deben desecharse tras ser utilizadas en casos de parvovirus, además del desgaste por el uso rudo de razas grandes. Además de las cobijas, la institución requiere platos primordialmente de metal o aluminio.

La recolección de artículos iniciará este próximo lunes y se llevará a cabo en varios puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos la Plaza de San Francisco con un horario de 9:30 a.m. a 5:00 p.m., y en las instalaciones del IMPA ubicadas en la calle Álamos 395, colonia Centenario.

La Directora enfatizó que las cobijas no necesitan ser nuevas, solo deben estar limpias.