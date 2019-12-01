IEMSySEM reporta 31 casos de acoso sexual en 2025; la mayoría culmina con la separación del cargo del agresor

Morelia, Michoacán, 29 de diciembre de 2025.— El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán

recibió un total de 31 reportes por presunto acoso sexual, casos presentados por el alumnado durante el transcurso de 2025. La titular del IEMSySEM, Mariana Sosa Olmedo, informó que los señalados son docentes y personal adscrito a las instituciones, y que la mayoría de estos casos han resultado en la separación de su cargo.

La funcionaria estatal detalló la distribución de las denuncias recibidas en las distintas áreas bajo su jurisdicción:

Educación Superior: 14 casos.

Educación Media Superior: 10 casos.

Escuelas Normales y UPN: 7 casos.

Sosa Olmedo destacó que la respuesta institucional ha sido contundente, señalando que prácticamente todos los reportes notificados al Instituto han concluido con la separación del cargo de la persona señalada mientras se resuelve la situación legal.

El protocolo de atención inicia con la recepción de la denuncia, firmada o anónima, y la solicitud formal de informes a la institución educativa involucrada, con un plazo de tres días para responder. Si se confirma la situación o si la institución ya tomó medidas, el Instituto verifica la acción, comentó.

La titular del IEMSySEM confirmó que la gran mayoría de los casos han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado. Además, la institución ofrece acompañamiento jurídico a los alumnos afectados y notifica a sus familiares.

Recordó que todas las instituciones del IEMSySEM cuentan con la Unidad de Prevención y Atención a la Violencia en el Ámbito Escolar, además de *Comités de Ética, mecanismos que están siendo vigilados para asegurar su correcto funcionamiento y evitar conflictos de interés en la resolución de las quejas.