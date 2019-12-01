IEMSySEM implementarán acciones de salud mental tras homicidio en preparatoria Antón Makárenko

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 15:19:25

Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026. — Según datos proporcionados por el Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán, no cuentan con reportes de amenazas por parte de alumnado de este nivel académico contra docentes.

Al respecto, Mariana Sosa Olmedo, titular del IEMSySEM, tras los acontecimientos ocurridos en la preparatoria Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas, informó que se han definido una serie de actividades que se aplicarán de manera transversal en todo el nivel medio superior, abarcando instituciones estatales y federales, tanto públicas como privadas, para evitar la replicación de hechos violentos.

Apuntó que estas nuevas acciones se centrarán en el cuidado de la salud mental y emocional de los jóvenes.

La funcionaria destacó que, si bien el trabajo preventivo ya existía a través de talleres recurrentes, el homicidio de las dos docentes exige un refuerzo urgente.

Sosa Olmedo reconoció el impacto del evento en la comunidad, "De alguna manera toda la institución recibió la afectación y el golpe emocional, psicológico es grande para toda la comunidad educativa y se está trabajando en ese sentido."

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad en general, señalando que la prevención no debe limitarse a las escuelas, "El trabajo no debe hacerse solo en las escuelas... desde los hogares debe existir un trabajo puntual, los papás

deben estar al tanto de sus hijos en supervisión permanente", concluyó.