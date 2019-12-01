Identifican los cuerpos de dos mineros más que fueron recuperados en la mina Pasta de Conchos

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2026.- A casi dos décadas de la tragedia registrada en la mina Pasta de Conchos, continúan los avances en la identificación de las víctimas. Este miércoles, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que fueron plenamente identificados los restos de dos mineros recuperados en el yacimiento ubicado en Coahuila, donde ocurrió la explosión en 2006.

De acuerdo con un comunicado oficial, las instituciones que conforman el Mando Unificado informaron a las familias sobre la identificación de José Isabel Minjarez Yáñez y Ricardo Hernández Rocha, quienes corresponden a los hallazgos número 24 y 25 dentro de los trabajos de recuperación encabezados por la CFE.

La empresa estatal señaló que, tras esta confirmación, se dará continuidad al protocolo para el reconocimiento y la entrega digna de los restos a sus seres queridos. Este proceso contará en todo momento con el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tal como ha ocurrido en los 23 casos anteriores.

Asimismo, en estas labores participan diversas instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), así como autoridades del Gobierno de Coahuila y de los municipios de la región carbonífera.

Finalmente, la CFE reiteró que las tareas de búsqueda se mantienen por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y bajo el compromiso del Mando Unificado, ratificado ante las familias el pasado 20 de febrero, para localizar a los 38 mineros que aún permanecen pendientes, con acciones basadas en la transparencia, la seguridad y la participación de la comunidad.