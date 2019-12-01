Huracanes Simón y Rachel dejan cinco personas sin vida en México

Huracanes Simón y Rachel dejan cinco personas sin vida en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 21:37:20
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Ciudad de México, 12 de octubre de 2026.- Las lluvias e inundaciones provocadas por los huracanes Simón y Rachel en la costa del Pacífico mexicano dejaron al menos cinco personas muertas, mientras que decenas de habitantes tuvieron que ser rescatados de zonas incomunicadas.

En Baja California, cuatro integrantes de una familia, entre ellos dos niños, fueron encontrados sin vida en las afueras de Ensenada, informó la Fiscalía estatal. En la misma región, cinco personas continuaban desaparecidas y 32 fueron rescatadas con apoyo de fuerzas de seguridad y helicópteros.

En Guerrero, un hombre de 71 años murió luego de que una barda colapsara a causa de las lluvias relacionadas con el huracán Simón, informó la gobernadora Evelyn Salgado.

Aunque el huracán comenzó a alejarse de la costa y no tocó tierra, las autoridades mantienen la alerta por las lluvias que todavía puede provocar, así como por el oleaje que podría alcanzar los cinco metros en algunas localidades.

Las lluvias también causaron inundaciones en Acapulco, mientras que en Michoacán y Colima se reportaron afectaciones en comunidades cercanas a ríos y arroyos que aumentaron su nivel, además de deslaves.

Finalmente, las autoridades continúan pendientes de las zonas afectadas y de la búsqueda de las personas que permanecen desaparecidas.

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