Huracán "Vance" se fortalece a categoría 2; provocará lluvias intensas y oleaje elevado en Guerrero

Huracán "Vance" se fortalece a categoría 2; provocará lluvias intensas y oleaje elevado en Guerrero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 16:46:25
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Ciudad de México, a 23 de octubre de 2026.- Las condiciones meteorológicas en el Pacífico mexicano se mantienen bajo vigilancia ante el fortalecimiento del huracán "Vance", que alcanzó la categoría 2 y podría generar lluvias fuertes y oleaje elevado en las costas de Guerrero y Michoacán, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El ciclón se ubicó a 685 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 895 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de hasta 205 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a siete kilómetros por hora.

Para este viernes se pronostican precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros en la costa de Guerrero y en las regiones centro, oeste y suroeste de Michoacán, mientras que en Oaxaca se esperan chubascos. Además, el oleaje en el litoral guerrerense podría alcanzar entre dos y tres metros de altura.

Ante la evolución del fenómeno, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante las lluvias y las condiciones marítimas adversas.

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