Huracán "Polo" provoca inundaciones en comunidades costeras de Sinaloa

Huracán "Polo" provoca inundaciones en comunidades costeras de Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 21:18:57
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Navolato, Sinaloa, a 27 de septiembre de 2026.- El incremento en el nivel del mar generado por el huracán Polo provocó inundaciones en cinco comunidades costeras de Sinaloa, principalmente en el municipio de Navolato, donde autoridades implementaron medidas preventivas para proteger a las familias ante las condiciones adversas.

Las localidades afectadas son Altata, El Tetuán, Yameto, Dautillos y Las Aguamitas, donde el avance del agua del mar ocasionó inundaciones derivadas del fuerte oleaje asociado al ciclón.

Ante esta situación, elementos de Protección Civil realizaron la evacuación preventiva de algunas familias y habilitaron refugios temporales en zonas consideradas más seguras y alejadas de las áreas susceptibles a inundaciones.

Aunque no se contempla un impacto directo del huracán sobre territorio sinaloense, las autoridades mantienen vigilancia permanente debido al riesgo de nuevas marejadas y otros efectos derivados de la evolución de Polo.

El ciclón se mantiene bajo seguimiento mientras avanza por el Pacífico, por lo que Protección Civil exhortó a la población de las zonas costeras a mantenerse informada y atender las indicaciones oficiales.

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