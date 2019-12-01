Huracán “Narda” sube a categoría 2; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en costas de Jalisco

Huracán “Narda” sube a categoría 2; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en costas de Jalisco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 22:08:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guadalajara, Jalisco, a 23 de septiembre de 2025.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó este martes 23 de septiembre, que el huracán “Narda”, incrementó su fuerza y avanzó a categoría 2 en la escala Safir-Simpson.

De acuerdo con el reporte, aunque el fenómeno no representa un riesgo directo para la población en territorio mexicano, su circulación provocará ingreso de humedad hacia varias regiones del país, en especial la zona del Pacífico.

En Jalisco, se esperan lluvias fuertes en áreas costeras, acompañadas de rachas de viento de entre 20 y 30 kilómetros por hora, además, se prevé oleaje elevado con alturas de 2.5 a 3.5 metros, lo que podría afectar actividades marítimas.

Las autoridades de protección civil recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender indicaciones preventivas en caso de intensificación de las condiciones climáticas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ya son 16 mujeres asesinadas en septiembre en Michoacán; Uruapan, con más casos
Explosión de pipa deja 30 muertos y 15 heridos hospitalizados
Dos hombres son ultimados dentro de su domicilio en Celaya, Guanajuato; indican que una de las víctimas era tránsito de policía vial
Presunto responsable de ultimar a cinco personas de una familia en Zamora, Michoacán, es vinculado a Proceso
Más información de la categoria
Ya son 16 mujeres asesinadas en septiembre en Michoacán; Uruapan, con más casos
Paga Salinas Pliego 25 millones de dólares para evitar la cárcel en EEUU
Nueva Suprema Corte pasa la factura al pueblo: Ministro Presidente tiene más de 100 asesores, entre ellos abogado de Ayotzinapa y cuñado de Monreal
Alito Moreno acusa a AMLO de liderar un grupo delictivo
Comentarios