Huracán “Narda” sube a categoría 2; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en costas de Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 22:08:56

Guadalajara, Jalisco, a 23 de septiembre de 2025.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó este martes 23 de septiembre, que el huracán “Narda”, incrementó su fuerza y avanzó a categoría 2 en la escala Safir-Simpson.

De acuerdo con el reporte, aunque el fenómeno no representa un riesgo directo para la población en territorio mexicano, su circulación provocará ingreso de humedad hacia varias regiones del país, en especial la zona del Pacífico.

En Jalisco, se esperan lluvias fuertes en áreas costeras, acompañadas de rachas de viento de entre 20 y 30 kilómetros por hora, además, se prevé oleaje elevado con alturas de 2.5 a 3.5 metros, lo que podría afectar actividades marítimas.

Las autoridades de protección civil recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender indicaciones preventivas en caso de intensificación de las condiciones climáticas.