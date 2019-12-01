Huracán "Erin" alcanza categoría máxima de intensidad sobre el Atlántico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 14:53:52

Ciudad de México, a 16 de agosto 2025.- El huracán “Erin” se intensificó a la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 255 km/h, mientras avanza por el Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte más reciente, el ciclón se encontraba a unos 170 kilómetros al noreste de Anguila y a 375 kilómetros de Puerto Rico, mientras continuaba su recorrido en dirección oeste a una velocidad de 28 kilómetros por hora.

Cabe señalar que las autoridades estadounidense comentaron que el fenómeno meteorológico no se encuentra cerca de tierra o territorio continental, sin embargo, las autoridades han instado a la población de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, así como de Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas a seguir de cerca el progreso del sistema.

Según las predicciones de su trayectoria, se espera que durante el fin de semana el centro del huracán se mueva justo al norte de las Islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, en donde se espera que ocasione fuertes precipitaciones.

El NHC advirtió además que el oleaje generado por “Erin” afectará durante el fin de semana a las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española y Turcas y Caicos.