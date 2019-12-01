"Hoy celebramos la vida de un hombre que cambió la historia de nuestro país": Giulianna Bugarini felicita a AMLO por su cumpleaños

Morelia, Michoacán, 13 de noviembre del 2025.- La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Giulianna Bugarini, se unió a las muestras de cariño hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien este jueves cumple 72 años, al destacar su legado como un líder que transformó la historia política y social de México.

A través de sus redes sociales, Bugarini aseguró que López Obrador cambió la historia de México y enseñó que gobenar es un acto de amor al pueblo.

“Hoy celebramos la vida de un hombre que cambió la historia de nuestro país. Feliz cumpleaños, Andrés Manuel López Obrador. Gracias por enseñarnos que gobernar es un acto de amor al pueblo, que la honestidad sí transforma y que nunca se debe perder la fe en México. Su ejemplo nos inspira todos los días a trabajar con humildad, con entrega y con la firme convicción de que primero están quienes menos tienen.”

La legisladora morenista en Michoacán resaltó la influencia del exmandatario en la consolidación de la Cuarta Transformación, así como su papel en la construcción de un gobierno basado en la cercanía con la gente y la honestidad como principio fundamental.