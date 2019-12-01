HMG coloca a Grecia Quiroz en segundo lugar rumbo a la gubernatura; Morón lidera preferencias en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 10:36:01

Morelia, Michoacán, 10 de diciembre del 2025.- El senador Raúl Morón Orozco (Morena) lidera las preferencias rumbo a la gubernatura de Michoacán si hoy se celebraran las elecciones, de acuerdo con la más reciente encuesta de QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group.

En un escenario de alianza entre Morena, PT y PVEM, Morón Orozco obtuvo el 28.9 por ciento de las preferencias, seguido muy de cerca por la alcaldesa independiente de Uruapan, Grecia Quiroz García, con 25.2 por ciento.

El crecimiento de Quiroz se da en un contexto de alto impacto político y social, luego del asesinato de su esposo, el alcalde de Uruapan Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, hecho que ha marcado el escenario político estatal.

En un lejano tercer lugar aparece el exalcalde de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello (MC), con 13.3 por ciento; seguido por el diputado local Guillermo Valencia Reyes (PRI), con 10 por ciento; y el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar (PAN), con 5.2 por ciento.

Preferencia por partidos

La encuesta también muestra cambios significativos en la intención de voto por partidos desde junio:

Morena pasó de 47% a 31%, aunque se mantiene en primer lugar.

PAN cayó de 20% a 9%, una baja de 11 puntos.

Movimiento Ciudadano (MC) subió de 3% a 11%, un crecimiento de 8 puntos.

PRI pasó de 7% a 9%, con un repunte de 2 puntos.

Careo interno en Morena

En un escenario interno dentro de Morena, Raúl Morón también encabeza las preferencias con 22 por ciento, seguido por un empate entre:

Gabriela Desireé Molina Aguilar , secretaria de Educación de Michoacán (10%)

Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Jucopo del Congreso local (10%)

Independientes

Entre los perfiles independientes, Grecia Quiroz se coloca con una ventaja contundente al registrar el 52 por ciento de las preferencias, seguida por Carlos Alejandro Bautista Tafolla, diputado local del Movimiento del Sombrero, con 19 por ciento.