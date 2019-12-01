Hidalgo busca consolidarse como referente farmacéutico con nueva planta de Carnot

Villa de Tezontepec, Hidalgo, a 29 de octubre de 2026.- La industria farmacéutica en Hidalgo recibió un nuevo impulso con la inauguración de la Planta Platah de Carnot Laboratorios, en Villa de Tezontepec, proyecto que representa una inversión millonaria y forma parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de productos importados.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la apertura de las instalaciones, que forman parte del Plan México, y destacó que desde el inicio de su administración se planteó la posibilidad de convertir a Hidalgo en un centro estratégico para el desarrollo farmacéutico, debido a su ubicación, conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y cercanía con importantes centros de consumo.

La mandataria señaló que la entidad registra un crecimiento anual del 8 por ciento y consideró que este tipo de inversiones contribuyen a fortalecer el desarrollo industrial del país. Asimismo, afirmó que el Plan México avanza favorablemente y busca impulsar el consumo de productos nacionales en los sectores industrial, agrícola y de servicios.

Durante el evento, Sheinbaum invitó al presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), Guy Jean Savoir, a sostener una reunión en Palacio Nacional para establecer nuevas acciones que permitan fortalecer al sector y lograr que los medicamentos sean más accesibles para la población.

Por su parte, Guy Jean Savoir informó que la construcción de la planta requirió una inversión inicial de 2 mil 400 millones de pesos, monto que se prevé incrementar hasta los 3 mil 500 millones. El complejo está integrado por cinco edificios destinados a producción, laboratorio, almacenamiento, servicios y administración.

Detalló que durante su construcción participaron mil 500 personas y que, una vez en operación, generará 600 empleos directos especializados y alrededor de 5 mil indirectos. Además, adelantó que existen dos etapas adicionales de inversión para ampliar el proyecto.

En tanto, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, reconoció el respaldo del Gobierno Federal para impulsar el crecimiento económico de la entidad y destacó que la nueva planta se suma a otros proyectos estratégicos, como el Tren México-Pachuca, el Plan Hídrico, el programa Vivienda para el Bienestar y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Zapotlán.

El mandatario estatal agregó que existe el compromiso de respaldar 130 proyectos de inversión durante los próximos cuatro años, con una bolsa de 147 mil millones de pesos y una proyección de 191 mil empleos, lo que fortalecerá la actividad económica y las oportunidades laborales en Hidalgo.