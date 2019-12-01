Hidalgo activa alertas por pronósticos de fuertes lluvias y bajas temperaturas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 13:17:11

Pachuca, Hidalgo, a 27 de noviembre 2025.- Las autoridades del estado de Hidalgo activaron las alertas ante los pronósticos de fuertes lluvias, rachas de viento y bajas temperaturas, especialmente en las regiones serranas, especialmente en Tenango.

Según la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, se esperan lluvias que oscilan entre 25 y 50 mm en la Huasteca, Sierra Alta y Sierra de Tenango, donde se prevé el mayor impacto del temporal.

De igual forma, se alertó sobre rachas de viento de 30 a 50 km/h, lo que podría provocar incidentes graves, desplazamiento de objetos y reducción de visibilidad en tramos carreteros.

Por otra parte, se indicó que las temperaturas podrían descender entre 0 y 5 grados, con posibilidad de heladas.

Además, las autoridades pidieron atender recomendaciones como evitar cruzar ríos o zonas susceptibles de inundación, vigilar posibles deslizamientos de ladera y resguardarse oportunamente si se habita en zonas de riesgo.