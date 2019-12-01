Hidalgo activa alertas por pronósticos de fuertes lluvias y bajas temperaturas

Hidalgo activa alertas por pronósticos de fuertes lluvias y bajas temperaturas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 13:17:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pachuca, Hidalgo, a 27 de noviembre 2025.- Las autoridades del estado de Hidalgo activaron las alertas ante los pronósticos de fuertes lluvias, rachas de viento y bajas temperaturas, especialmente en las regiones serranas, especialmente en Tenango.

Según la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, se esperan lluvias que oscilan entre 25 y 50 mm en la Huasteca, Sierra Alta y Sierra de Tenango, donde se prevé el mayor impacto del temporal.

De igual forma, se alertó sobre rachas de viento de 30 a 50 km/h, lo que podría provocar incidentes graves, desplazamiento de objetos y reducción de visibilidad en tramos carreteros.

Por otra parte, se indicó que las temperaturas podrían descender entre 0 y 5 grados, con posibilidad de heladas.

Además, las autoridades pidieron atender recomendaciones como evitar cruzar ríos o zonas susceptibles de inundación, vigilar posibles deslizamientos de ladera y resguardarse oportunamente si se habita en zonas de riesgo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Policías de Ario abandonan armas, equipo y patrullas y se dan a la fuga ante operativo de la FGE Michoacán: Los señalan por homicidios y vínculos con el crimen
Jornada violenta en Tabasco deja al menos 3 muertos y 13 autos incendiados
Fuerzas federales arrestan al "Placas" en Colima; operaba con un grupo delincuencial sinaloense
Michoacán: Se lleva a cabo jornada "Juventudes rompiendo el silencio", buscan romper el silencio y prevenir la violencia contra la mujer
Más información de la categoria
¿Mensaje a la sombreriza? Retiran sombreros de la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum en presentación del Mundial 2026
Policías de Ario abandonan armas, equipo y patrullas y se dan a la fuga ante operativo de la FGE Michoacán: Los señalan por homicidios y vínculos con el crimen
Fuerzas federales arrestan al "Placas" en Colima; operaba con un grupo delincuencial sinaloense
"No es de hombres expresarse así de una mujer", responde Grecia Quiroz a Noroña
Comentarios