Hay más de 20 millones de dosis contra sarampión, anuncia Salud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 13:17:23

Ciudad de México, a 11 de febrero 2026.- La Secretaría de Salud federal (SSa), informó que en México se tienen 23 millones de vacunas disponibles contra el sarampión, por lo que reiteró su llamado a la población para que acudan a vacunarse.

De acuerdo con información oficial, para el 2026 se adquirieron 27.3 millones de vacunas contra el sarampión, de las cuales, 23 millones 361 mil están disponibles para su aplicación.

Igualmente, mencionan afirmaron que se continuará con la adquisición de vacunas para proteger a la población.

La Secretaría de Salud federal sostiene que quienes deben vacunarse contra el sarampión son:

Niñas y niños de 12 meses, para la primera dosis de la vacuna SRP.

Niñas y niños de 18 meses, para la segunda dosis de SRP.

Menores de 6 a 11 meses que habitan en zonas con brotes activos, a quienes se les aplica una dosis “0”.

Rezagados de 2 a 9 años.

Personas menores de 49 años que no cuenten con esquema completo o no recuerden haber sido vacunadas.

Jornaleros agrícolas, personas migrantes y población con alta movilidad, especialmente en entidades con mayor incidencia.

El biológico puede encontrarse en Centros de Salud y Unidades de Medicina Familiar del IMSS.