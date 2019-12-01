Hay 16 mil mdp querellados por huachicol fiscal, confirma Hacienda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 11:46:11

Ciudad de México, a 9 de octubre 2025.- Existen 16 mil millones de pesos querellados por el delito de huachicol fiscal, confirmó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora.

Cabe recordar que dicha cifra fue revelada en primera instancia por Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el pasado 3 de octubre, donde señaló que el perjuicio al erario por este delito alcanzaría los 600 mil millones de pesos.

En ese sentido, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México del 9 de octubre, el funcionario federal explicó que la cantidad citada corresponde al monto total de los expedientes querellados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por casos específicos de contrabando de combustible.

“Sí, efectivamente, son querellas, son expedientes para casos muy específicos que son integrados por las distintas áreas del gobierno, por la Procuraduría Fiscal, y querellados en fiscalía y tribunales. Ese es el monto total de los expedientes”, comentó el secretario Amador Zamora.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre si dichos recursos corresponden aun solo caso, el titular de Hacienda se limitó a contestar que se trata de un saldo histórico.