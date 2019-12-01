Harfuch continúa en EEUU se reunirá con instituciones y agencias: Sheinbaum

Harfuch continúa en EEUU se reunirá con instituciones y agencias: Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 14:19:02
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Ciudad de México, a 17 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch aún continúa en Washington D. C., en donde trabaja en fortalecer la colaboración bilateral en materia de seguridad.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que el funcionario federal mantendrá reuniones con agencias e instituciones de Estados Unidos, como la que tuvo con Terrance Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA).

“Sencillamente, es parte de la colaboración y siempre, porque esto es muy importante con respeto a nuestra soberanía y nuestros cuatro principios. Ahí no hay nada que se ponga en riesgo, sino sencillamente reuniones de coordinación, de información y, sobre todo, de inteligencia”, explicó la jefa del Ejecutivo federal.

Previamente, el secretario García Harfuch representó al Gabinete de Seguridad y dialogó con Terrance Cole sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia México y disminuir la violencia en el país con detenciones relevantes.

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