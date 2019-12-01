Hallan sin vida a Marco Tulio Pedroza, profesor de la ENAH y la BUAP; llevaba tres semanas desaparecido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 04:12:44

Ciudad de México, 8 de noviembre de 2026.- Tras permanecer cerca de tres semanas desaparecido, fue localizado sin vida Marco Tulio Pedroza Amarillas, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

La noticia fue confirmada por su sobrina, Mar Pedroza, mediante una publicación en redes sociales. Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente las circunstancias de su fallecimiento.

De acuerdo con la información difundida durante su búsqueda, la última vez que sus familiares tuvieron contacto con él fue el 16 de octubre, cuando impartía clases en la BUAP. Posteriormente, no se presentó a una asesoría programada para el día 23, lo que incrementó la preocupación de sus allegados.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una ficha de búsqueda el 19 de octubre. El docente había sido visto por última vez en la colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. También se reportó que no había sido localizada su camioneta Renault Oroch, color azul.

Durante los días de búsqueda, Radio Zapote, colectivo de comunicación de la ENAH, difundió llamados para solicitar información que ayudara a localizarlo.

Tras confirmarse su fallecimiento, la ENAH expresó sus condolencias a familiares, amistades, estudiantes y a la comunidad académica, y recordó al docente mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.

Hasta ahora, las autoridades no han informado las causas de la muerte ni detalles adicionales sobre el hallazgo.