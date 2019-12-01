Hallan inconsciente a doctora del IMSS señalada de agredir a madre que exigía atención médica para su hijo en Playa del Carmen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 08:13:16

Playa del Carmen, Quintana Roo, 16 de octubre del 2025.– La doctora Cindy “N”, quien días antes había denunciado agresiones físicas de su compañera de vivienda y de familiares de un paciente menor de edad, fue encontrada presuntamente inconsciente afuera de un departamento ubicado en la calle 40 con Flamencos, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Turística, el Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) y paramédicos de Protección Civil, quienes hallaron a la médica inmóvil y sin responder a sus llamados.

Sin embargo, al acercarse los paramédicos, la mujer recuperó la conciencia, comenzó a hablar y se negó a recibir atención médica, por lo que el personal de emergencia se retiró del lugar.

El caso quedó bajo seguimiento del GEAVIG, que brindará acompañamiento psicológico y determinará si es necesaria una certificación médica.

Cabe recordar que la doctora fue exhibida recientemente en redes sociales por presuntamente agredir a familiares de un menor en el Hospital del IMSS de Villamar 2, hecho que desató polémica y furia en redes sociales.

En un video difundido este martes, Cindy “N” aseguró que los familiares del paciente la golpearon y mostró moretones que atribuyó a dicha agresión.

También denunció que su compañera de vivienda la atacó físicamente tras la difusión del video viral, sin que la policía interviniera.

Ante lo sucedido, el IMSS informó que mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes.