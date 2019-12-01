Ha evolucionado favorablemente la pequeña Jazlyn Azulet, sobreviviente a explosión de pipa en CDMX

Ha evolucionado favorablemente la pequeña Jazlyn Azulet, sobreviviente a explosión de pipa en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 22:52:35
Galveston, Texas, a 7 de octubre de 2025.- Después de que la menor de dos años, Jazlyn Azulet, sobreviera a la explosión de la pipa de gas LP en el Puente La Concordia de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, se dio a conocer que ha evolucionado favorablemente a los tratamientos que ha recibido.

De acuerdo a información de la Fundación Michou y Mao que apoya a niños quemados, la pequeña fue sometida a una cirugía de injertos en manos, piernas y cabeza en el hospital Shriners en Galveston, Texas, donde fue trasladada tras el accidente.

Asimismo, indicaron que debido a la evolución que ha tenido, ya inició con su rehabilitación física para recuperar la movilidad de sus manos y piernas.

Es importante señalar, que la menor logró sobrevivir, debido a que fue protegida por su abuela Alicia Matías, mejor conocida como “Abuelita heroína”, ya que la cubrió con su cuerpo en el momento de la explosión. Ante la gravedad de sus quemaduras, Alicia falleció.

 

