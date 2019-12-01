Guía rápida: Cómo circular por el nuevo distribuidor vial salida a Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 18:49:02

Morelia, Michoacán, 9 de abril de 2026.- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informa que, a partir de mañana 10 de abril, entrará en operación el paso superior vehicular del distribuidor vial salida a Pátzcuaro para quienes transitan del libramiento sur hacia la calzada La Huerta. Derivado de esta apertura, se realizarán ajustes en la configuración vial del crucero intervenido.

El titular de la SCOP, Rogelio Zarazúa Sánchez, detalló que, para dirigirse a Plaza Escala La Huerta desde el paso a desnivel, será necesario descender por el carril izquierdo y retornar en la segunda entrada del complejo comercial, frente a Walmart.

En tanto, el carril derecho permitirá continuar hacia el Centro Histórico con una velocidad máxima de 40 km/h; cabe señalar que este tramo no es apto para motocicletas, las cuales deberán circular por los carriles a nivel.

Por su parte, los automovilistas que arriben desde la salida a Pátzcuaro por los carriles a nivel continuarán con su trayectoria acostumbrada; podrán ingresar a Plaza Escala La Huerta a un costado de Cinépolis, tras realizar la vuelta a la izquierda indicada por el semáforo.

La obra está equipada con 56 luminarias LED solares, botones y parapetos metálicos, guarniciones de concreto, líneas logarítmicas y señalización horizontal a lo largo de sus 617 metros de extensión.

Con una inversión multianual de 380 millones de pesos, la construcción del distribuidor vial registra un avance general del 89 por ciento. Actualmente, la SCOP trabaja en el paso a desnivel que conectará el libramiento sur con la salida hacia Pátzcuaro.