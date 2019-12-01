Guía Michelin señala excelencia mundial de nueve hoteles de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato, a 11 de octubre de 2025 – La prestigiosa Guía Michelin reconoció a nueve hoteles del estado con la distinción de “Llaves Michelin” en su más reciente conteo internacional, y los señala como un símbolo de excelencia en la hospitalidad. Este logro posiciona a Guanajuato como un referente de lujo auténtico y hospitalidad de clase mundial.

Entre los hoteles destacados, sobresale Casa de Sierra Nevada, A Belmond Hotel, en San Miguel de Allende, que obtuvo dos llaves Michelin, consolidándose como un ícono de lujo y tradición. Ubicado en una hacienda colonial, que combina elegancia histórica con servicios excepcionales.

En el mismo municipio, los hoteles Casa 1810 Hotel Boutique, Casa Hoyos, Hotel Casa Blanca 7, Hotel Matilda, L’Ôtel – Casa Arca, Maison Mexique y Our Habitas San Miguel recibieron una llave Michelin, reafirmando a San Miguel de Allende como un lugar ideal para la hotelería de lujo.

Por su parte, en Guanajuato Capital, el Nueve 25 Hotel Boutique también fue reconocido con una llave, destacando por su diseño vanguardista y atención personalizada en el corazón de la ciudad patrimonial.

Las Llaves representan el máximo reconocimiento hotelero a nivel internacional. Son otorgadas por inspectores anónimos que evalúan la excelencia en servicio y experiencia, la autenticidad y sentido del lugar, la calidad en diseño y comodidad, así como el compromiso con la sostenibilidad y el impacto en la comunidad.

Al igual que las Estrellas Michelin en gastronomía, las Llaves clasifican a los hoteles en tres categorías, Tres llaves se otorgan a hoteles únicos en el mundo, con experiencias memorables. Dos llaves son entregados a las propuestas excepcionales que justifican un viaje especial y Una llave se entrega a los sitios de alojamiento, destacados por su calidad y personalidad.

En el Gobierno de la Gente, encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo, el compromiso con el sector hotelero genera desarrollo económico sostenible y la proyección internacional del estado y este reconocimiento es resultado de ello, al fortalecer la industria turística de Guanajuato.

También se refuerza la posición de Guanajuato como un destino de lujo, cultura y autenticidad, atrayendo a viajeros exigentes de todo el mundo. Los hoteles galardonados no solo elevan el estándar turístico, sino que generan un efecto positivo en la economía de las familias que viven del turismo y a comunidades, artesanos y proveedores, alineados con la visión de un gobierno que trabaja por y para su gente.