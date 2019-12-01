Guanajuato reúne a especialistas internacionales para fortalecer la prevención de riesgos y la protección civil

Guanajuato, Guanajuato, a 28 de octubre de 2026.- Guanajuato se convirtió en punto de encuentro para autoridades y especialistas nacionales e internacionales que buscan fortalecer las estrategias de prevención de desastres y atención de emergencias, durante el Primer Congreso Internacional de Protección Civil y Gestión del Riesgo: Cooperación, Prevención y Resiliencia, inaugurado este miércoles.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, encabezó el inicio de las actividades, que se desarrollan los días 28 y 29 de octubre en el Salón Bicentenario del Centro de Convenciones de Guanajuato, con la participación presencial y virtual de representantes de las 32 entidades federativas, organismos internacionales, sociedad civil e integrantes de los tres órdenes de gobierno.

Durante su intervención, Velázquez Alzúa destacó que la cooperación entre países e instituciones es fundamental para enfrentar los riesgos actuales, debido a que las amenazas naturales y antropogénicas requieren respuestas coordinadas y una mayor capacidad de prevención.

Señaló que México ha desarrollado mecanismos de atención reconocidos internacionalmente, entre ellos los planes DN-III-E y Marina, implementados por las Fuerzas Armadas para auxiliar a la población ante situaciones de emergencia.

La funcionaria también subrayó que la protección civil debe considerarse una política pública prioritaria, vinculada con el desarrollo sostenible, la seguridad humana y el bienestar social. En ese sentido, sostuvo que las autoridades deben colocar la protección de la vida en el centro de sus decisiones y garantizar el acompañamiento institucional a las comunidades afectadas por alguna contingencia.

Asimismo, advirtió que muchos desastres están relacionados con factores como el crecimiento urbano desordenado, la falta de mantenimiento de infraestructura y la ausencia de información sobre riesgos al momento de planear el desarrollo de las ciudades. Por ello, llamó a incorporar la gestión integral del riesgo en las políticas de ordenamiento territorial, inversión, salud y desarrollo social, en concordancia con el Marco de Sendai 2015-2030.

En representación de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el secretario general de Gobierno estatal, Jorge Daniel Jiménez Lona, destacó las capacidades de la entidad en materia de prevención y atención de emergencias.

Explicó que Guanajuato cuenta con un Atlas Estatal de Riesgos y documentos similares para sus 46 municipios, integrados a plataformas nacionales para facilitar el acceso a información útil en la toma de decisiones. También dispone de un sistema de alerta hidrometeorológica temprana respaldado por radares Doppler y estaciones de monitoreo.

A estas herramientas se suman 246 equipos comunitarios de respuesta a emergencias, distribuidos en 42 municipios, con cerca de tres mil brigadistas voluntarios capacitados para identificar peligros y apoyar a sus comunidades. Además, el estado impulsa actividades educativas, como la “Casita de la Prevención de Riesgos”, para fomentar entre niñas y niños la cultura de la autoprotección y la preparación de planes familiares de emergencia.

Jiménez Lona señaló que los efectos del cambio climático y la expansión urbana hacen necesario avanzar de una atención reactiva hacia un modelo que permita anticipar amenazas y reducir vulnerabilidades antes de que ocurran las emergencias. Para ello, consideró indispensable sumar esfuerzos entre autoridades, organismos internacionales y ciudadanía.

El congreso cuenta con la participación de especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

Durante las dos jornadas se analizan temas relacionados con la resiliencia territorial, la gestión de crisis, el uso de información meteorológica oficial y la evaluación de riesgos de incendios e inundaciones mediante tecnología satelital, con el propósito de intercambiar experiencias y fortalecer la coordinación entre instituciones, academia, sector privado, cuerpos de emergencia y sociedad civil.