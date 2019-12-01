Guadalupe Taddei anuncia su renuncia a la presidencia del INE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 20:42:59

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2026.- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, anunció que este lunes 26 de octubre presentará su renuncia ante la Cámara de Diputados, en medio de los señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés relacionados con proveedores del organismo.

A través de un comunicado difundido este domingo, la funcionaria explicó que tomó la decisión después de una profunda reflexión y sostuvo que la estabilidad, credibilidad e independencia del instituto deben estar por encima de cualquier interés personal o coyuntural.

La decisión se produce luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) iniciara una investigación de oficio para revisar posibles irregularidades en el uso de recursos públicos del organismo electoral. Los señalamientos deberán esclarecerse por las vías institucionales correspondientes.

Taddei señaló que las versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales deben verificarse con evidencia antes de establecer conclusiones. Asimismo, afirmó que su salida no exime a ninguna persona de la obligación de esclarecer los hechos que deban investigarse, con transparencia y respeto al debido proceso.

La consejera presidenta asumió el cargo en abril de 2023 y destacó que ha dedicado 33 años de su vida al servicio electoral en México. Su anuncio ocurre mientras el INE desarrolla los preparativos del proceso electoral federal 2026-2027, que comenzó el pasado 10 de septiembre.

Finalmente, Taddei expresó su confianza en que el instituto continuará cumpliendo con sus responsabilidades constitucionales, al considerar que la organización de las elecciones y la preservación de la democracia deben mantenerse por encima de cualquier persona.

La presentación de la renuncia está prevista para este lunes ante la Cámara de Diputados, instancia que deberá atender los procedimientos correspondientes para la sucesión en la presidencia del organismo electoral.