"Gritos e insultos me hacen más fuerte": Claudia Sheinbaum demerita consignas en su contra y afirma que el pueblo la apoya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 11:13:45
Ciudad de México, 17 de noviembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que en cada visita que realiza a los diferentes municipios del país recibe el apoyo total de la gente, por lo que no le causa nada los gritos en su contra que se presentaron en distintas movilizaciones del día sábado de la denominada generación Z.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo aseveró que las cosas que gritan en su contra la hacen más fuerte y no representan nada.

“¿Creen que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan?, no. ‘¡Más fuerte soy, más fuerte!’. ¿Ustedes creen que esos gritos y leperadas me van a hacer algo?, ¡no!”, declaró la mandataria mexicana.

“En Campeche hubieran visto a la gente, feliz con nosotros, ahí en Palizada, que es un municipio que está más alejado, nombre las mujeres felices, felices, algo así pero hermosísimo, en Tabasco, cuando salgo a la calle la gente me saluda, ese es el verdadero México”, sentenció.

