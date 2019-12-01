Gritos desde una camioneta destapan presunto robo de menor en Tapachula, Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 19:50:16

Tapachula, Chiapas, a 21 de diciembrede 2025.— El llanto desesperado de un niño de origen guatemalteco evitó lo que pudo convertirse en un caso más de sustracción de menores en la frontera sur del país. El menor fue localizado pidiendo auxilio desde el interior de un vehículo, lo que derivó en la detención de tres adultos que aseguraban ser sus padres.

El hecho ocurrió cuando elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal detectaron a un niño llorando de manera insistente desde una camioneta Toyota gris con placas de Veracruz. Al interceptar la unidad, los ocupantes intentaron justificar la situación señalando que se trataba de un berrinche.

Sin embargo, el menor negó cualquier vínculo familiar con los adultos y no existía documentación que acreditara parentesco alguno. Ante esta situación, Enrique “N”, Doris “N” y Adriana “N” fueron asegurados y trasladados ante el Ministerio Público, mientras que el niño quedó bajo la protección del DIF Chiapas.

Por tratarse de una zona fronteriza y de un menor extranjero, el caso activó protocolos relacionados con trata y tráfico de personas, delitos que han encontrado terreno fértil en regiones donde migrantes, especialmente niñas y niños, se encuentran en situación de alta vulnerabilidad.

La legislación estatal establece penas de hasta 15 años de prisión y multas económicas severas para quienes participen en la sustracción de menores, sanciones que pueden incrementarse si se comprueba corrupción infantil.

Organizaciones civiles han advertido que el problema va en aumento. De acuerdo con la REDIAS, durante el primer semestre de 2025 se emitieron 240 fichas de búsqueda de menores en Chiapas, de las cuales 44 continúan sin ser localizados, principalmente en municipios fronterizos.