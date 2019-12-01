Granizada cubre de blanco la autopista México-Pachuca y complica la circulación

Granizada cubre de blanco la autopista México-Pachuca y complica la circulación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 19:56:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tecámac, Estado de México, 9 de marzo de 2026.- La tarde de este lunes, una fuerte granizada sorprendió a automovilistas que transitaban por la autopista México-Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, donde la vialidad quedó cubierta de blanco debido a la acumulación de granizo.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el fenómeno meteorológico provocó complicaciones para quienes circulaban por la zona, ya que el pavimento se volvió resbaloso, lo que obligó a los conductores a reducir la velocidad y extremar precauciones.

Asimismo, en la colonia San Jerónimo también se registró caída de granizo, lo que generó momentos de sorpresa entre los habitantes del área.

Autoridades hicieron un llamado a los automovilistas para manejar con extrema precaución y mantener distancia entre vehículos, a fin de evitar incidentes.

Hasta el momento, no se reportan accidentes ni personas lesionadas derivados de esta granizada.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto asesino del exgobernador de Colima tras 15 años prófugo: La FGR lo captura en Chihuahua
Hombre acude a un restaurante de Morelia, Michoacán, y olvida su cartera con 15 mil pesos; autoridades buscan a empleado de plataforma que se la llevó
Se incendia vivienda en la colonia Obrera de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 
Dan de alta a “El Congo”, lo trasladan al Cereso Mil Cumbres
Más información de la categoria
Cae presunto asesino del exgobernador de Colima tras 15 años prófugo: La FGR lo captura en Chihuahua
Logra la FGE de Michoacán la reparación del daño por más de 500 mil pesos a SEDECO por presunto peculado
México y Brasil preparan encuentro presidencial para impulsar cooperación económica
Ecos del 8M; en Michoacán no llegaron todas; en un año han asesinado a 152 mujeres
Comentarios