Granizada cubre de blanco la autopista México-Pachuca y complica la circulación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 19:56:09

Tecámac, Estado de México, 9 de marzo de 2026.- La tarde de este lunes, una fuerte granizada sorprendió a automovilistas que transitaban por la autopista México-Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, donde la vialidad quedó cubierta de blanco debido a la acumulación de granizo.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el fenómeno meteorológico provocó complicaciones para quienes circulaban por la zona, ya que el pavimento se volvió resbaloso, lo que obligó a los conductores a reducir la velocidad y extremar precauciones.

Asimismo, en la colonia San Jerónimo también se registró caída de granizo, lo que generó momentos de sorpresa entre los habitantes del área.

Autoridades hicieron un llamado a los automovilistas para manejar con extrema precaución y mantener distancia entre vehículos, a fin de evitar incidentes.

Hasta el momento, no se reportan accidentes ni personas lesionadas derivados de esta granizada.