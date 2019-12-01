Gran misterio en Mineral de Pozos por avistamiento de “bolas de fuego” en el cielo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 22:47:28

Mineral de Pozos, Guanajuato, 21 de octubre del 2025.- Un gran misterio ha causado revuelo entre los habitantes y visitantes del Pueblo Mágico de Mineral de Pozos, luego de que en redes sociales comenzaron a circular videos que muestran presuntos avistamientos de “bolas de fuego” desplazándose sobre el cielo durante la noche.

De acuerdo con los testimonios, las luces —descritas como esferas luminosas que se movían lentamente y cambiaban de intensidad— aparecieron de forma repentina, generando sorpresa, curiosidad y también temor entre quienes presenciaron el fenómeno.

Algunos vecinos afirmaron que las misteriosas luces parecían flotar a baja altura y se desvanecieron tras varios minutos, mientras otros relacionaron el hecho con las tradicionales leyendas de la región, refiriéndose a ellas como las famosas “brujas de fuego”.

Los videos rápidamente se hicieron virales en redes sociales, desatando un intenso debate sobre su posible origen. Mientras algunos usuarios sugieren que podría tratarse de drones o algún tipo de fenómeno atmosférico, otros mantienen la creencia de que se trata de un suceso sobrenatural, reforzando el halo místico que caracteriza a Mineral de Pozos.

Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal ha emitido una versión oficial que explique el fenómeno, por lo que el enigma continúa alimentando la intriga y la imaginación colectiva.

Con su historia minera y sus leyendas ancestrales, Mineral de Pozos vuelve a ser escenario de un acontecimiento que combina el misterio, la tradición y la fascinación popular, dejando abierta la pregunta:

¿Fenómeno natural, tecnología o algo inexplicable?, Juzgue usted.