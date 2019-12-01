"Gracias al pueblo purépecha soy lo que soy": Claudia Sheinbaum presume logros de la 4T en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 13:37:51

Morelia, Michoacán, 14 de septiembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó Morelia, Michoacán, para informar sobre los avances de su gobierno, donde subrayó que más de un millón 294 mil habitantes del estado reciben apoyos directos de programas sociales.

En su mensaje, la mandataria resaltó que estas políticas han sido clave para combatir la desigualdad:

“En seis años salieron de la pobreza 13.5 millones de mexicanas y mexicanos. Histórico”, afirmó.

Sheinbaum señaló que este logro es resultado de la visión de la Cuarta Transformación, que “pone primero a los pobres” y trabaja en conjunto con la ciudadanía.

En Michoacán, los apoyos alcanzan cifras históricas:

- 571 mil adultos mayores reciben su pensión bimestral.

- 39 mil personas con discapacidad cuentan con apoyo económico.

- 127 mil estudiantes de primaria y secundaria reciben becas.

- 13 mil universitarios reciben respaldo económico.

- 27 mil jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro.

Durante su discurso, Sheinbaum reconoció al pueblo purépecha, a quienes agradeció por la influencia en su formación académica en proyectos sustentables.

“Gracias al pueblo purépecha soy lo que soy”, expresó.

Con esta gira, la mandataria mexicana suma 15 estados recorridos en casi un año de gestión, en los que ha informado sobre los avances de su administración.