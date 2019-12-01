"Gracias al pueblo purépecha soy lo que soy": Claudia Sheinbaum presume logros de la 4T en Morelia

"Gracias al pueblo purépecha soy lo que soy": Claudia Sheinbaum presume logros de la 4T en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 13:37:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 14 de septiembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó Morelia, Michoacán, para informar sobre los avances de su gobierno, donde subrayó que más de un millón 294 mil habitantes del estado reciben apoyos directos de programas sociales.

En su mensaje, la mandataria resaltó que estas políticas han sido clave para combatir la desigualdad:

“En seis años salieron de la pobreza 13.5 millones de mexicanas y mexicanos. Histórico”, afirmó.

Sheinbaum señaló que este logro es resultado de la visión de la Cuarta Transformación, que “pone primero a los pobres” y trabaja en conjunto con la ciudadanía.

En Michoacán, los apoyos alcanzan cifras históricas:

- 571 mil adultos mayores reciben su pensión bimestral.

- 39 mil personas con discapacidad cuentan con apoyo económico.

- 127 mil estudiantes de primaria y secundaria reciben becas.

- 13 mil universitarios reciben respaldo económico.

- 27 mil jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro.

Durante su discurso, Sheinbaum reconoció al pueblo purépecha, a quienes agradeció por la influencia en su formación académica en proyectos sustentables.

 “Gracias al pueblo purépecha soy lo que soy”, expresó.

Con esta gira, la mandataria mexicana suma 15 estados recorridos en casi un año de gestión, en los que ha informado sobre los avances de su administración.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arrestan a chofer que intentó ganarle el paso al tren en el Estado de México tras una semana prófugo; su imprudencia causó 10 muertes
Operadores de Guerrero montan invernaderos clandestinos en la CDMX: Operativo deja cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas
Con tiro de gracia, ultiman a automovilista en la Ciudad de México; ocurrió frente a la alcaldía Cuauhtémoc
Hernán "N" seguirá detenido en Paraguay tras rechazar extradición simplificada; continuará proceso legal
Más información de la categoria
Arrestan a chofer que intentó ganarle el paso al tren en el Estado de México tras una semana prófugo; su imprudencia causó 10 muertes
Salud y seguridad, retos y prioridades de Sheinbaum: Carolina Rangel
Operadores de Guerrero montan invernaderos clandestinos en la CDMX: Operativo deja cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas
"Gracias al pueblo purépecha soy lo que soy": Claudia Sheinbaum presume logros de la 4T en Morelia
Comentarios