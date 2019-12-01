Gol de Julián Quiñones genera señal en un sismógrafo de la CDMX 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 22:46:09

Ciudad de México, 30 de junio de 2026.- La euforia por el gol de Julián Quiñones en el partido entre la Selección Mexicana y Ecuador generó una señal que fue detectada por un sismógrafo instalado en la Ciudad de México, de acuerdo con el registro de una estación ubicada en las inmediaciones del Estadio CDMX.

La estación Raspberry Shake captó una vibración artificial que coincidió con el momento en que el delantero mexicano marcó la anotación, durante el encuentro correspondiente a la justa mundialista.

De acuerdo con el registro, la señal fue detectada por el equipo de monitoreo ubicado cerca del inmueble, lo que permitió identificar el momento exacto en que ocurrió la celebración del gol.

Este tipo de registros suele presentarse durante eventos masivos, cuando el movimiento simultáneo de miles de personas genera vibraciones que pueden ser captadas por instrumentos de monitoreo sísmico, sin que ello represente un fenómeno de origen natural.