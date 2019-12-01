Gobierno lanza convocatoria para crear el mural temático más grande del mundo

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2026.– Con el propósito de identificar nuevos talentos e impulsar la formación de una nueva generación de muralistas mexicanos, el Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), convoca a las y los jóvenes de todo el país a participar este 29 de octubre en la creación del Mural Temático Más Grande del Mundo, inspirado en el Día de Muertos, como parte de la estrategia Jóvenes Transformando México.

Esta jornada será el primer paso para impulsar la formación artística de las y los jóvenes, quienes, al participar directamente en la creación de los murales, podrán postularse a una beca para cursar un Diplomado en Muralismo durante 2027, en modalidad presencial o virtual, conforme a los criterios de selección establecidos.

Hasta el momento, se han registrado 1,545 murales y 109,842 participantes en 574 municipios de las 32 entidades federativas. Además, se realizarán 32 festivales culturales principales, uno en cada entidad federativa, donde se darán las últimas pinceladas de manera simultánea, junto con otras actividades en municipios, escuelas y espacios públicos.

A través de sus murales, las y los jóvenes rendirán homenaje al Día de Muertos, plasmando los símbolos, colores e historias de una de las tradiciones más representativas de México, mientras recuperan y transforman espacios públicos a través del arte.

La jornada se realizará en coordinación con la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Educación Pública (SEP), y contará con la colaboración de Corazón Urbano, Comex y CIRCA 24, sumando esfuerzos para impulsar el talento artístico de las y los jóvenes.

Asimismo, CIRCA 24 producirá un documental que reunirá los momentos más representativos de la jornada, desde la creación de los murales hasta los festivales culturales, recuperando las historias y experiencias de sus participantes.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 12 y 29 años, sin necesidad de experiencia previa en muralismo. Las personas interesadas podrán inscribirse en alguno de los puntos de participación o proponer uno nuevo en su colonia, escuela o espacio público, sujeto a validación del IMJUVE.

Esta actividad forma parte de la estrategia Jóvenes Transformando México, impulsada por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar los derechos de las y los jóvenes, fortalecer su participación y contribuir a la construcción de paz mediante el arte, la cultura y la recuperación de espacios públicos. ¡Súmate al Mural Temático Más Grande del Mundo! Invita a tus amigas y amigos, organicen su grupo y sean parte de esta jornada nacional el próximo 29 de octubre.

Consulta los festivales, inscríbete o propón un nuevo punto de participación a través de las redes sociales del Instituto Mexicano de la Juventud.

Asimismo, se pondrá a disposición una galería fotográfica nacional que reunirá imágenes de las actividades realizadas en las 32 entidades federativas, con el propósito de mostrar cómo se vivió esta jornada en los distintos municipios, así como la participación de las y los jóvenes en la creación de los murales y los festivales culturales. Podrá ser consultada en la siguiente liga: https://drive.google.com/drive/folders/14r6YhqbIHTVJPyqs8gDXCgvbqoEPdT6M