Gobierno federal creará modelo universal de atención al cáncer de mama
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 12:18:42
Ciudad de México, a 21 de octubre 2025.- El gobierno de México anunció la creación de un modelo universal para la atención del cáncer de mama, que implicará una inversión aproximada de 8 mil millones de pesos y busca garantizar diagnóstico y tratamiento oportuno para todas las mujeres.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó la importancia de la detección temprana de esta afección en el porcentaje de supervivencia de la paciente.

Además, la mandataria mexicana explicó que actualmente hay 656 mastógrafos que operan en el sistema de salud pública, por lo que su administración decidió realizar la adquisición de mil maquinas especializadas y mil ultrasonidos adicionales entre 2026 y 2027.

“Necesitamos mil más que los vamos a adquirir entre 2026 y una parte del 2027. ¿Dónde van a estar ubicados? Pues en lugares de acceso para las mujeres”, indicó la jefa del Ejecutivo federal.

De igual forma, la gobernante detalló que también se establecerán 20 centros adicionales de diagnóstico a distancia, que se sumarán a los 64 ya existentes.

El plan del Gobierno federal incluye la construcción de 32 centros oncológicos para la mujer, uno por cada estado del país, con hospedaje para pacientes y familiares.

“Así como ese queremos hacer otros 31, uno por cada estado de la República con su albergue, de tal manera que la mujer, no importa qué tan alejada esté, pueda llegar a recibir su atención”, señaló.

La presidenta Sheinbaum destacó que este nuevo esquema representa “un modelo de atención integral al cáncer de mama, desde la prevención hasta el tratamiento de las mujeres”.

