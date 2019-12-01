Gobierno expropia 77 predios en Hidalgo y Edomex; serán utilizados para el Tren AIFA-Pachuca

Ciudad de México, a 1 de enero 2026.- El gobierno federal expropió 77 predios ubicados en los municipios de Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zempoala y Zapotlán de Juárez en Hidalgo, así como en Tecámac y Temascalapa, en el Estado de México, para la ejecución del proyecto del Tren Interurbano AIFA-Pachuca.

Lo anterior se dio a conocer en el decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado martes 30 de diciembre de 2025.

En dicho texto oficial, se establece que los inmuebles de propiedad privada fueron expropiados por “causa de utilidad pública a favor de la Federación”, con una superficie de 218 mil 716.774 metros cuadrados.

Asimismo, el documento considera el artículo 27 de la Constitución, el cual establece que “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada” y que “las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.

En el DOF se resalta que el Tren Interurbano AIFA-Pachuca es un proyecto de interés público, en razón de que conectará a las entidades federativas de Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México.

De igual forma indica, que representa una alternativa de movilidad para diversas zonas, ya que también generará conexión con otros sistemas de transporte públicos locales, adicionalmente de que se trata de un medio de transporte público con un enfoque “regional, multimodal y sustentable” para que la población de regiones de menor crecimiento cuente con servicio de pasajeros de calidad.